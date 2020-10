No último domingo, 27, teve início o período destinado a campanha eleitoral dos postulantes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores. No entanto, aquele dia foi marcado por uma grande silêncio nas ruas de Lagarto, quando em outros municípios foram realizadas carreatas.

Entretanto, passado alguns dias, o Partido Solidariedade, que tem Hilda Ribeiro como candidata a reeleição pelo comando da Prefeitura de Lagarto, agendou seu primeiro ato de campanha: Um adesivaço, às 19h de hoje, na Praça do Tanque Grande, no centro da cidade de Lagarto.

Já o Partido Social Cristão (PSC), do candidato Ibrain Monteiro ou Ibrain de Valmir, agendou sua primeira carreata ou “Caravana do Povo”, como foi batizado, para às 14h30 do próximo dia 04 de outubro. A concentração será na Praça do Tanque Grande.

O MDB de Fábio Reis, o Cidadania de Nininho da Bolo Bom e o Podemos de Jorge Prata ainda não divulgaram seus primeiros atos públicos de campanha eleitoral.