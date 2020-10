A arena Batistão recebeu a partida entre Confiança e Brasil de Pelotas na pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto direto para se afastar da zona do rebaixamento. As duas equipes muito próximas Z4, e uma vitória poderia significar muito no critério de desempate.

No primeiro tempo, o Confiança começou melhor, mas logo o Brasil de Pelotas conseguiu igualar as ações. Aos 31 minutos, Matheus Oliveira abriu o placar. Depois de um vacilo da defesa do Confiança. O empate da equipe sergipana só saiu aos 34 minutos do segundo tempo. O gol foi cabeça do atacante Bruno Paraíba. Final de jogo: Confiança 1×1 Brasil de Pelotas.

Com o resultado a equipe do Confiança soma 12 pontos é o 14º colocado da Série B. Na próxima rodada terá pela frente o Náutico, às 16 horas, no sábado, 03, no estádio dos Aflitos, em Recife-PE. O Brasil de Pelotas enfrenta a Chapecoense, no sábado às 16h30, em Bento de Freitas. A equipe Gaúcha e se manteve na 11º colocação, agora com 15 pontos.