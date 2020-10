Dois homens foram presos, na manhã da última quarta-feira, 30, em Salgado, por suspeita de receptação. Eles foram encontrados pelos policiais da 2ª Companhia do 6° Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia/6º BPM) na Rodovia Lourival Batista.

A prisão aconteceu depois de os policiais avistarem dois homens em atitude suspeita, próximo a entrada da Subestação da Deso, onde teria havido um acidente de trânsito na noite da última terça-feira, 29.

Os suspeitos estavam próximos a um veículo Chevrolet L 200 e nas imediações os policiais encontraram vários cabos de cobres que tinham sido roubados da subestação na noite da última terça-feira, 29.

Os policiais da 2ª Cia/6º BPM tiveram o apoio de policiais civis que já estavam investigando o caso na subestação e apreenderam tanto os suspeitos quanto o material que foram encaminhados para a Delegacia de Salgado.

Em conjunto com a Polícia Militar, também participaram das diligências as equipes da Delegacias Regional de Lagarto, da Delegacia de Salgado, da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Com informações da SSP/SE