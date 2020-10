A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proest) da Universidade Federal de Sergipe (UFS) informa que o pagamento aos alunos contemplados nos editais de inclusão digital foi antecipado.

Os editais são referentes a compra de chips, equipamentos (no valor de R$ 1.400,00) e apoio a alunos PcD (no valor de R$400,00), para o semestre 2020.1, que terá início no próximo dia 19 de outubro.

Segundo a Proest, o depósito estava previsto para acontecer entre os dias 5 e 9 de outubro para os alunos veteranos, mas foi realizado na última quarta-feira, 30. Já o pagamento aos alunos calouros acontece até esta sexta-feira, 2.

