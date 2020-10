O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) adiou para a próxima quinta-feira, 8, o prazo final para que os inscritos no Enem 2020 coloquem ou alterem a foto de inscrição na Página do Participante.

O prazo, que terminaria na última quinta-feira, 1°, foi estendido depois que diversos estudantes reclamaram de instabilidade durante o processo de atualização da foto no site do Inep, devido ao volume de acessos em um único dia.

Para que o cadastramento seja realizado, a fotografia deve ser atual, nítida, individual, colorida e com o fundo branco. Além disso, a foto deve mostrar o rosto inteiro do participante, com uma boa iluminação, foco, e estar nos formatos de arquivo JPEG e PNG (tamanho máximo de 2 MB).

Segundo o Inep, não serão aceitas imagens de pessoas com óculos escuros ou artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares), ou em formato PDF.