O Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) recepcionou novos colaboradores para atuação nas áreas médica, assistencial e administrativa da unidade hospitalar. Os convocados foram aprovados no atual concurso nacional Ebserh para provimento de pessoal em hospitais universitários do país vinculados à empresa pública federal.

Nesta primeira convocação para o HUL, assinaram contrato sete profissionais médicos nas especialidades de anestesiologia, cirurgia geral, clínica médica, ecocardioagrafia, medicina intensiva e ortopedia e traumatologia; dois fisioterapeutas; um técnico em análises clínicas; e três técnicos em contabilidade.

O resultado final do concurso nacional da Rede Ebserh foi publicado no último dia 29 de abril e os editais com a classificação final podem ser conferidos nos sites da Rede Ebserh e do Instituto IBFC, banca organizadora do certame. As provas objetivas foram realizadas no dia 2 de fevereiro.

Foram oferecidas 1.660 vagas em todo o país, sendo 533 vagas para médicos em 88 especialidades, 998 vagas para a área assistencial em 53 especialidades e 129 para a área administrativa em 23 especialidades.

Sobre a Rede Hospitalar Ebserh

O HUL-UFS faz parte da Rede Hospitalar Ebserh. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 e atualmente administra 40 hospitais universitários federais.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas.