Com o objetivo de promover a saúde, bem-estar e, acima de tudo, no futuro dos jovens, o Governo de Sergipe, com recursos do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados (Proinveste), investiu R$ R$ 285.001,49 no Ginásio de Esportes Governador Antônio Carlos Valadares, a principal praça esportiva de Simão Dias.

Segundo o Governo do Estado, a empreitada inclui a recuperação da cobertura, revestimento das paredes, impermeabilização das lajes expostas, recuperação das instalações elétricas e hidrossanitárias, implantação de sistema de instalações de incêndio, substituição de esquadrias de madeira e de metal, pavimentação, instalação de aparelhos e metais sanitários, urbanização e pintura geral.

E de acordo com o engenheiro civil e coordenador de obras da Sedurbs, Bruno Oliveira, as obras avançam para a terceira fase da reforma. “Concluímos a recuperação do piso em alta resistência, da estrutura metálica e do alambrado, bem como a revisão das esquadrias e instalações hidrossanitárias e todo o revestimento cerâmico. Atualmente, o efetivo de profissionais trabalham no polimento do piso, nas instalações elétricas e de incêndio, instalação de aparelhos e metais sanitários, implantação do paisagismo, e na finalização da pintura, o que já totaliza 61% de execução da obra”, explica.

Bruno Oliveira diz ainda que nas próximas semanas, outras ações serão iniciadas. “Uma vez terminados os serviços atuais, faremos o polimento e pintura da quadra, inclusive a demarcação, finalizaremos o paisagismo, concluiremos as instalações do conjunto de motobombas e os reparos finais, de modo que muito em breve, a sociedade simãodiense terá a seu dispor um espaço de lazer completamente revitalizado, apto para a prática de diversas modalidades esportivas, bem como outros eventos de socialização e interação”, ressalta.