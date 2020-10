A atual janela de transferências pode protagonizar uma dança das cadeiras envolvendo alguns dos maiores centroavantes do mundo. O jornal “As” afirmou na última quarta-feira que o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa pode parar no PSG, uma vez que o Atlético de Madrid desejaria renovar seu setor ofensivo. E o nome para substituí-lo seria o de Cavani, ex-jogador parisiense.

O possível adeus de Diego Costa a Madri vem sendo cogitado nas últimas semanas, ainda mais após a chegada de Luis Suárez, vindo sem custos do Barcelona. O Atlético desejaria a saída do brasileiro para dar nova cara a seu ataque, e o próprio jogador não gostaria de entrar em rota de colisão, estando aberto a propostas para ir embora, segundo o diário esportivo.

O “As” afirma que seu empresário, Jorge Mendes, está há alguns dias buscando opções no mercado para o centroavante – e a que estaria surgindo com mais força seria o PSG. Os franceses teriam interesse na chegada do jogador de 31 anos, que viria sem custos. O empecilho, porém, seria seu alto salário, que forçaria o time de Thomas Tuchel a se desfazer de outro atleta para abrir espaço na folha mensal.

Caso Diego Costa encontre uma boa opção e deixe o Atlético, o clube estaria pronto para contratar outro atacante. E o acerto poderia ser com um nome de peso: Edinson Cavani. Sem clube desde que rescindiu justamente com o PSG, o uruguaio poderia se juntar ao velho parceiro Luis Suárez na capital espanhola. Ele vem treinando para manter a forma física em sua terra natal.