O Confiança encarou o Náutico no último domingo, 5, pela 13º rodada da série B do Campeonato Brasileiro e conquistou sua primeira vitória fora de casa na competição ao bater a equipe pernambucana no Estádio dos Aflitos.

O gol da equipe sergipana saiu aos 14 minutos do primeiros tempo, depois de uma bela cobrança de falta de Reis, sem chances para o goleiro Jefferson. O atacante da equipe azulina ainda levou perigo para os adversários em pelo menos duas outras oportunidades.

O Timbu assustou pouco a equipe do Confiança que, no segundo tempo, esperava pelo adversário no campo de defesa e buscava sair no contra-ataque, chegando a levar perigo para o goleiro do time pernambucano.

Com a vitória por 1 a 0, o Dragão do Bairro Industrial subiu para a 12º posição, com 15 potos, abrindo quatro de vantagem para o Cruzeiro, com 11, que abre a Zona de Rebaixamento. Já o Náutico caiu para a 14º colocação, com 14 pontos.

A próxima partida do Confiança será contra o CRB, na próxima terça-feira, 6, contra o CRB. O jogo acontece às 17h, na arena Batistão, em Aracaju.