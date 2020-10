O mês de setembro apresentou uma redução de 20% no número de homicídios registrados em todo o estado em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o levantamento feito pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim), da SSP, enquanto que, em 2019, foram contabilizados 65 crimes, no mesmo mês de 2020 essa quantidade foi de 52 ações criminosas desse tipo penal em Sergipe.

De acordo com os dados da CEACrim, a redução é ainda mais perceptível quando é feita uma comparação entre os meses de setembro de 2016 e de 2020. Os números da unidade, vinculada à SSP, apontam que no nono mês daquele ano foram contabilizados 125 homicídios. Assim, com o comparativo com setembro deste ano – com 52 investidas criminosas -, foi verificada uma queda de 58,4% na incidência de homicídios em Sergipe.

Em setembro de 2017, foram 87 homicídios. Já no mesmo mês do ano seguinte, 2018, foram 55 crimes desse tipo penal. Em termos percentuais, a redução entre os meses de setembro de 2017 e de 2020 foi de 40,2%. Se o comparativo for realizado entre o nono mês de 2018 e o deste ano, a retração verificada pela CEACrim foi de 5,4%. Além de números, a queda na incidência de homicídios representa a preservação de vidas no estado.

Janeiro a setembro

O levantamento feito pela CEACrim apontou que, se considerado o período que compreendeu os meses de janeiro a setembro de 2016 – ano em que houve aumento expressivo nos índices de violência no estado -, houve uma redução de 39,8% na quantidade de homicídios em Sergipe. Enquanto que naquele ano foram registrados 962 homicídios no período, neste foram contabilizados 579 ocorrências desse tipo penal.

No interior do estado, os dados da CEACrim verificaram que foram registrados 451 homicídios entre os meses de janeiro e setembro de 2016. Já no tocante ao mesmo período deste ano, esse número foi de 291 ocorrências desse tipo penal. O levantamento apontou uma queda de 35,5% na incidência de homicídios nos municípios do interior de Sergipe.

Ações de combate aos homicídios

O secretário da Segurança Pública de Sergipe, João Eloy de Menezes, destacou que os investimentos nas instituições que formam a SSP, em paralelo com o mapeamento da mancha criminal e o planejamento estratégico de enfrentamento à criminalidade são ações fundamentais para a redução dos homicídios em todo o estado.

“Estamos constantemente nos reunindo e avaliando os índices da criminalidade em Sergipe. Quando identificamos a mancha criminal, desenvolvemos ações estratégicas de policiamento ostensivo e investigativo para a redução da criminalidade. Nesse trabalho, a perícia da Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp) também desempenha um papel essencial para a conclusão dos inquéritos policiais e prisão dos suspeitos de práticas criminosas. Nossa missão é garantir a segurança pública de toda a população”, pontuou.