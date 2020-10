Em decorrência do feriado nacional alusivo a Nossa Senhora Aparecida, excelsa padroeira do Brasil, e do Dia das Crianças, a Prefeitura Municipal de Lagarto adiou a feira livre da próxima segunda-feira, 12, para a terça-feira, 13.

A medida foi regulamentada na última segunda-feira, 05, por meio do decreto municipal 758/2020, assinado pela prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), e os secretários Luis Carlos (Administração) e José Valdemo (Gabinete da Prefeita).