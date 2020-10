Primeira obra anunciada dentro do programa de recuperação econômica Avança Sergipe, a revitalização da rodovia SE-179, entre os municípios de Simão Dias e Pinhão, vai impulsionar a economia e a renda local, garantindo mais emprego e desenvolvimento para a região.

Ao todo, serão cerca de 24 quilômetros de rodovia reestruturados, com um investimento de quase 12,5 milhões de reais na região. No total, o Avança Sergipe vai contemplar diversos outros benefícios, num investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais.

“A obra traz inúmeros benefícios. Um deles é o transporte da capacidade produtiva dos municípios principalmente da agropecuária, na região de Pinhão, que é o transporte do milho, uma grande produção desse município. Em relação aos benefícios, não só trafegabilidade para exportação dos produtos, bem como melhoria do tráfego em si é até do transporte intermunicipal que é uma carência muito grande do nosso estado”, destacou o secretário de secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto

Morador de Simão Dias e taxista, Celso Almeida Menezes destacou a importância da obra não só para o município, mas para toda a região, sobretudo para quem trabalha com circulação de veículos.

“Essas obras irão se eternizar e trazem melhoria de vida para o povo, trazem muito benefício para o desenvolvimento aqui, gerando emprego e renda. Isso é muito importante para o nosso município, pois a gente vê o desenvolvimento da cidade. Eu sou taxista e as obras irão trazer muitos benefícios e a gente só tem a agradecer. Simão Dias hoje é uma das cidades mais pavimentadas do estado, e isso é muito importante também para agricultura”, destacou.

Também morador do município, Cristiano Nascimento Santana, que possui uma oficina nas imediações da rodovia SE-179, ressaltou a importância da obra. “Essa via já estava precisando, estava com buracos, então a reforma será muito importante, vai ser uma boa obra”, complementou.