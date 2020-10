Em função da redução dos estoques de todos os grupos sanguíneos O, A, B e Ab positivo e negativo, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) convida a população sergipana para colaborar com o serviço e assegurar o atendimento transfusional nos hospitais.

A unidade funciona diariamente de segunda a sexta das 7h30 às 17h. Entretanto no próximo sábado, 10, a unidade atenderá das 7h às 11h, para coleta de sangue. A abertura é decorrente do feriado nacional de Nossa Senhora da Aparecida, em 12 de outubro, quando não haverá expediente.

De acordo com dados do Hemocentro, nos últimos quinze dias as doações passaram de 70 para 50 coletas ao dia. Número esse considerado insuficiente para atender ao público que realiza tratamento oncológico, anemias crônicas, leucemias, dengue hemorrágica, cirurgias de grande porte, cardíacas, ortopédicas, além dos serviços de urgência.

“Aqui no Hemose após a coleta o sangue passa para por uma série de análises laboratoriais, cujos principais exames realizados incluem a tipagem ABO e grupo Rh; triagem para HIV, Hepatite C e B; teste para Vírus Linfotrópico da Célula Humana – HTLV; doença de Chagas e sífilis; Teste de ácido nucleico – NAT para HIV e Hepatite C”, detalha a enfermeira e gerente de Coleta, Florita Aquino ao justificar. “O procedimento é seguro para o doador e para o paciente”, confirma.

Doação de sangue