Policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) flagraram, na última terça-feira, 06, duas adolescentes em uma motocicleta com a marcação do chassi adulterado, enquanto os agentes realizavam diligências no povoado Jenipapo/Brasília.

Durante a abordagem das adolescentes, os policiais realizaram buscas nos pertences das suspeitas e encontraram quatro pedras de crack.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Lagarto, onde serão tomadas as providências legais cabíveis ao caso.