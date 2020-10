O Confiança conquistou sua quarta vitória no Campeonato Brasileiro, na última terça-feira, 06. A equipe enfrentou o CRB, pela 14ª rodada da competição e com a vitória, se afastou ainda mais da zona de rebaixamento.

O Dragão do Bairro Industrial dominou a partida do início ao fim. Apesar disso, só abriu o placar aos 20 minutos do segundo tempo, depois que Ari Moura foi carregando a bola no campo de ataque e arriscou de fora da área, acertando no cantinho do goleiro Edson Mardden, estufando as redes adversárias.

Para se ter uma ideia da superioridade da equipe sergipana, foram nove chutes para o gol na primeira etapa, sendo que três deles resultaram em ótimas oportunidades desperdiçadas. No total, a equipe obteve 62% da posse de bola contra 38% do CRB. Além disso, os comandados do técnico Daniel Paulista trocaram 291 passes contra 90 do time alagoano. A partida terminou em 1 a 0 para os azulinos.

Com a vitória, o Confiança chegou aos 18 pontos, subindo para a 11° posição na tabela, abrindo sete pontos de vantagem para o Cruzeiro, que abre o Z-4, mas tem um jogo a menos.