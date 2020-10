O deputado estadual Dilson de Agripino (PPS) participou da sessão mista da Assembleia Legislativa para pedir à Mesa Diretora que coloque em votação uma indicação de sua autoria sobre a duplicação e iluminação do trecho da rodovia estadual que dá acesso ao município de Tobias Barreto.

“Estou tratando nessa indicação do trecho da ponte até os conjuntos Agripino Bernardo I, II e III. Mesmo com todas as dificuldades, o governador já iniciou a obra de recuperação da obra da rodovia que liga Tobias a Riachão do Dantas. E nós apelamos pela votação desta indicação porque temos um fluxo muito grande nos Agripinos de motocicletas e bicicletas que vão para o centro de Tobias Barreto”, solicitou o deputado.

Em seguida, Dilson de Agripino felicitou o governador pela conquista dos R$ 330 milhões para a recuperação de, aproximadamente, 440 km de rodovias estaduais. “Peço a atenção do governo para as rodovias que ligam Tobias Barreto a Itabaianinha e Umbaúba, até a BR-101; e da rodovia que liga Tobias Barreto a Poço Verde”.