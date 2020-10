Na manhã da última quarta-feira, 07, policiais civis deflagraram uma operação policial no bairro Jardim Campo Novo, no município de Lagarto, que resultou na prisão de um homem de 45 anos, suspeito de roubos e furtos em domicílios na cidade. Segundo a delegada Michele Araújo, ele foi capturado após uma série de crimes ocorrerem com as mesmas características.

“Um dos fatos que ele é suspeito foi um roubo com privação de liberdade na residência de um advogado da cidade, sua esposa e seus filhos. Na ocasião, segundo o apurado, o investigado foi bastante violento e a todo momento ameaçava as vítimas, afirmando que as mataria se não lhe fosse entregue dinheiro e outros pertences”, explicou a delegada.

A operação deflagrada pela Polícia Civil visou o cumprimento de mandados de prisão preventiva e busca e apreensão na residência do suspeito, possibilitando a sua prisão e apreensão de muitos materiais, entre eles os pertences das vítimas. Entre as apreensões estão os instrumentos utilizados nas ações, como ferramentas, chaves mestras, vestimentas que o suspeito teria utilizado nos crimes, além de um revólver cal. 38 e vinte e três munições.

De acordo com as investigações, “o suspeito adentrava as residências utilizando chaves mestras pra abrir a fechadura das portas e subtraia os pertences, contudo, caso fosse flagrado por alguém, o suspeito sacava a sua arma de fogo ameaçando as vítimas de morte, caso não fosse entregue os pertences ou valores existentes na casa”, detalhou a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE).

Após a prisão, o investigado foi conduzido à delegacia e confessou alguns dos crimes investigados. Além disso, foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo. “Com a prisão do suspeito, a Polícia Civil espera que outras vítimas compareçam à Delegacia Regional de Lagarto para formalização dos procedimentos e posterior encaminhamento a justiça”, completou a SSP/SE.