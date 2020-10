Em decorrência do novo normal e da impossibilidade de realizar comícios e passeatas, a prefeita de Lagarto e candidata a reeleição pelo Solidariedade, Hilda Ribeiro, tem investido em visitas a famílias e no diálogo junto a diversos segmentos da sociedade lagartense.

No começo desta semana, por exemplo, ela esteve reunida com os pastores da União dos Ministros Evangélicos de Sergipe (UMESE), que a receberam para uma roda de conversa. “Me dispus a ouvir e responder os questionamentos dos pastores”, disse Ribeiro após informar que a sua biografia e compromissos foram pautas da reunião.

Além disso, durante o dia, acompanhada de vereadores e lideranças políticas, a prefeita tem buscado fazer um corpo a corpo com a população aliada a diversas visitas a grandes famílias que residem na zona rural do município. Ontem, 07, por exemplo, ela esteve em algumas reuniões nos povoados Fuzuê e São Antônio.

E como a sua carreata, realizada no último final de semana, serviu para animar ainda mais o seu agrupamento, a prefeita agendou uma mini-carreata para às 19h desta quinta-feira, 08. A concentração será na Lanchonete do Agenor, situada no Bairro Alto da Boa Vista.