Policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) recuperaram um veículo roubado no povoado Olhos D’água, na última quarta-feira, 7, em Lagarto. As diligências tiveram início depois que os militares receberam denúncias de que um casal da localidade teria comprado um carro HB20 branco, sabidamente roubado.

Os policiais localizaram o veículo em posse do casal. Segundo os militares, o marido acabou demonstrando muito nervosismo durante a abordagem, dando uma versão distinta de sua esposa sobre a procedência do carro.

Quando os policiais constataram a ilegalidade, o suspeito fugiu pelos fundos da própria residência, deixando para trás sua esposa que foi conduzida para a delegacia. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Lagarto para as providências legais.