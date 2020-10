Um levantamento divulgado nesta quinta-feira, 8, pelo Instituto de Pesquisas do Nordeste mostra que o deputado federal e candidato à Prefeitura de Lagarto, Fábio Reis (MDB), seria eleito, caso as eleições fossem realizadas hoje.

Fábio Reis aparece com 35,35% das intenções de voto, seguido pela atual prefeita e candidata à reeleição, Hilda Ribeiro (Solidariedade), com 21,64%. Em terceiro lugar aparece o deputado estadual, Ibrain Monteiro (PSC), com 12,50%, seguido pelo empresário Nininho da Bolo Bom (Cidadania), com 3,82% e Jorge Prata (Podemos) com 0,47%. Os que não sabem ou não responderam somam 19,31%, nulo e branco, 0,84%.

No quesito rejeição, Hilda Ribeiro aparece em primeiro lugar, com 21,64%; seguida por Fábio Reis, com 16,70%; Ibrain Monteiro, com 15,49%; Nininho da Bolo Bom, com 5,41% e Jorge Prata, com 3,45%. Não sabem ou não responderam somam 36,47%, nulo e branco, 0,19%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 09023/2020 e ouviu 1.052 entrevistados no município de Lagarto entre os dias 29 e 30 de setembro. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos e o nível de confiança do levantamento é de 95%.