Na tarde da última quarta-feira, 07, policiais civis lotados na delegacia de Simão Dias prenderam José Francisco Filho, conhecido por “Zé Caçola”, em cumprimento a mandado de prisão definitiva pela prática do crime de homicídio.

Segundo as autoridades, após as investigações, foi apurado que José Francisco e outras duas pessoas mataram a golpes de faca e pauladas um homem identificado como José Wilson Bezerra dos Santos em outubro de 2017.

“O homicídio ocorreu em uma festa ocorrida no povoado Caraíbas e foi motivado após brigas momentos antes do crime”, informou as autoridades. Com isso, o preso foi conduzido ao sistema prisional sergipano para cumprimento da pena.