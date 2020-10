A protetora Vera Silva encontrou um cavalo em situação completamente degradante no residencial Júlio Nogueira, em Lagarto. O animal estava muito magro, desidratado e não apresentava sinais de qualquer tipo de cuidado.

Chegando ao local, ela deu soro e alimentou o cavalo que depois desses primeiros cuidados já se sentiu muito melhor. É importante destacar que animais abandonados e soltos na pista são as causas de muitos acidentes, principalmente no interior do estado.

Portanto, o trabalho que a protetora Vera vem desempenhando de cuidar desses animais e conscientizar a população a não abandonar os seus bichinhos, também pode ajudar na prevenção de acidentes de trânsito.