O Centro de Meteorologia de Sergipe prevê tempo ensolarado para este sábado, 10, e domingo, 11, em toda a região centro-sul, bem como altas temperaturas em todo o estado de Sergipe. A característica, segundo o órgão, é típico da primavera.

De acordo com o meteorologista do Centro de Meteorologia da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade de Sergipe (Sedurbs), Overland Amaral, para a madrugada deste sábado (10), já nas primeiras horas, há condições e chuva na região Centro Sul e Centro Agreste a Oeste do estado, na divisa com a Bahia.

“A ocorrência de chuva se dá sempre na madrugada, quando há um aumento de nebulosidade. Acontece exatamente ao contrário do dia, quando diminui a nebulosidade pois há alta da insolação e da pressão atmosférica”, explica.

Para este sábado, durante o dia, a previsão é de tempo ensolarado, sem ocorrência de precipitações com valores consideráveis. Para o domingo (11), a meteorologia prevê tempo ensolarado, sem ocorrência de precipitações com valores consideráveis.