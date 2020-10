O candidato a prefeito de Lagarto pelo MDB, Fábio Reis, recebeu apoio do empresário Geraldo Majella, fundador do Parque das Palmeiras, neste sábado, 10, e se comprometeu em, caso seja eleito, firmar parceria com o parque para investir em turismo e agronegócio na região.

Participaram do encontro o ex-deputado federal Sérgio Reis, o ex-prefeito Zezé Rocha, candidato a vice Joãozinho de Solinha, o ex-secretário Rilley Guimarães e o pecuarista Tonho de Elsinha.

“Muito grato e feliz por receber um apoio de extrema importância para nossa campanha e principalmente para o futuro de Lagarto. Por isso mesmo já firmamos um compromisso com Majella: chegando na prefeitura vamos transformar a gestão numa das maiores parceiras do Parque das Palmeiras para atrair investimentos para o turismo no município e gerar mais emprego e renda no setor da agropecuária”, afirmou Fábio.

Fábio Reis visitou o complexo do Parque das Palmeiras e já projetou projetos futuros de parceria entre município e o empreendimento de Geraldo Majella.