Policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) apreenderam duas motocicletas no último domingo, 11, com as marcações dos chassis adulteradas.

A ação ocorreu durante um patrulhamento dos policiais no povoado Colônia Treze, em lagarto, visando combater o roubo de motos na região.