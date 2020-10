Policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) recuperaram uma motocicleta roubada na última sexta-feira, 9, em Lagarto.

Durante um patrulhamento realizado no centro da cidade, os militares prenderam um suspeito por ter receptado uma motocicleta roubada.

O veículo estava com uma placa fria e após consulta do chassi, foi constatada a restrição de roubo. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Lagarto para as providências legais.