Dois cidadãos foram vistos pelos policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM), no último sábado, 10, em atitude suspeita em uma motocicleta, no centro de Lagarto.

Ao receberem uma ordem de parada dos militares, o condutor do veículo empreendeu fuga, sendo acompanhado e preso pela polícia depois de perder o controle da motocicleta.

Segundo o 7° BPM, o condutor do veículo estava embriagado e depois do teste de alcoolemia, que mede a concentração passageira de álcool etílico no sangue, foi conduzido para a delegacia também por embriaguez.