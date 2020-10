A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou mais seis casos de Covid-19 no último domingo, 12, em Lagarto. Com isso, o número de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus subiu para 2.806.

Tratam-se de três pacientes do sexo feminino, todas residentes em zona urbana e três pacientes do sexo masculino, sendo dois da zona urbana e um da zona rural. A faixa etária predominante compreende os adultos e idosos, com idade entre 51 e 70 anos.

Até o momento, foram realizados 4.627 testes, dos quais 1.817 foram descartados e quatro aguardam o processamento da amostra e liberação do resultado pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen).

O número de lagartenses que estão em isolamento domiciliar é de 519 e o total de pessoas internadas é de 12, sendo 11 em leitos de enfermaria e um na UTI.

Sergipe

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou no último domingo, 11, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 395 casos e seis novos óbitos. Em Sergipe, 79.896 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 2.095 morreram. Dos seis óbitos, cinco estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 73.241 pacientes foram curados.

São quatro mortes em Aracaju, todas de mulheres: 89 anos, com hipertensão; 84 anos, com hipertensão e Alzheimer; 53 anos, com diabetes e obesidade; e 96 anos, com hipertensão e diabetes.

No interior, dois óbitos, ambos de homens sem comorbidades: um com 56 anos, morador de Umbaúba; outro de 61 anos, de Poço Verde.

Foram realizados 179.312 exames e 99.416 foram negativados. Estão internados 216 pacientes, sendo 96 em leitos de UTI (75 na rede pública, sendo 72 adultas e 3 pediátricas; e 21 na rede privada, sendo 20 adultas e 1 pediátricas) e 120 em leitos clínicos (94 na rede pública e 26 na rede privada). São investigados mais seis óbitos. Ainda aguardam resultado 372 exames coletados.