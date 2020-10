Tem obra em vários cantos do estado para recuperar a malha viária de Sergipe. São operários, ajudantes, engenheiros civis, motoristas, técnicos de edificações e de segurança do trabalho, entre outros profissionais da construção civil, que já estão trabalhando, e, muito em breve, outras dezenas deles terão empregos assegurados até dezembro de 2021, em razão do Pró-Rodovias. A expectativa é que o programa beneficie mais de dois mil sergipanos com empregos direto e indireto.

Segundo o governador Belivaldo Chagas, o programa fomenta um grande avanço em diversos setores da economia primária e secundária, e, por conseguinte, na economia terciária, possibilitando aos sergipanos um maior poder de compra, venda e aquisição de bens e serviços, aliviando os impactos sofridos pela pandemia do novo coronavírus. “O investimento vai significar, de imediato, pelo menos mil novas vagas de emprego adicionais em Sergipe. Teremos emprego durante as obras e um novo ciclo de oportunidades após a conclusão”, comemorou Belivaldo.

Implantado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), o Pró-Rodovias é um dos eixos de atuação do Avança Sergipe, Programa de Recuperação Econômica, com o objetivo de minimizar os efeitos causados pela pandemia em todos os setores da economia. O Pró-Rodovias, a princípio, tem investimentos na ordem de R$ 330 milhões, dos quais R$ 200 milhões são provenientes de um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, cuja execução da primeira etapa contemplará 441,5 Km de estradas, beneficiando 25 rodovias nos oito territórios sergipanos.

De acordo com o secretário estadual do desenvolvimento e sustentabilidade, Ubirajara Barreto, toda a cadeia econômica é atendida com a restruturação das rodovias estaduais. “Na parte das indústrias, ocorrerá um maior fornecimento de cimento asfáltico e emulsão de CM30, que reflete no transporte interestadual de produtos e derivado do petróleo, da brita que é um produto produzido internamente no estado, o que vai gerar renda para alguns municípios, não apenas nas vendas, mas também de transportes, na compra de cimento comum, ferro e diversos produtos do ramo da construção civil, no fornecimento de alimentação para os funcionários, enfim, toda uma cadeia produtiva será afetada positivamente até dezembro de 2021, prazo máximo para a conclusão de todas elas”, ressalta.

O secretário estadual do desenvolvimento e sustentabilidade ressalta ainda outros benefícios a serem gerados pelo Pró-Rodovias. “A maioria dessas 25 rodovias foram construídas na década de 1970 e 1980 e nunca tiveram uma recuperação que acompanhasse o aumento de veículos que por elas trafegavam. Uma vez recuperadas, elas trarão confortabilidade aos condutores, facilitará o transporte de grãos, animais, mineração e outros produtos produzidos no estado, sem contar que o bolso dos sergipanos terá um alívio no que se refere aos gastos com manutenção de veículos, uma vez que no estado em que as rodovias se encontram, os danos causados nos automóveis são constantes, e, também aliviará os usuários do transporte intermunicipal, que poderão fazer suas viagens com comodidade, segurança e mais agilidade”, explica.

Foi através da necessidade de mais operários para trabalhar na obra de revitalização da rodovia SE-220, no trecho entre Aquidabã (SE-160) e Graccho Cardoso (SE-170), que o operador de espargidor Silvan Matos, conseguiu uma oportunidade de emprego. “Estava desempregado há dois meses e, agora, com essa obra, fui contratado graças a Deus. Veio em boa hora, porque eu tenho minha família para sustentar, estou muito feliz. Aqui vai ficar bem diferente, vai ficar bem melhor”, disse o morador de Muribeca, município vizinho de Aquidabã.

As rodovias



Já se encontram em execução as obras da SE-170 (Tobias Barreto/Riachão do Dantas), SE-065 (São Cristóvão/Aracaju – João bebe água); SE-170 (Simão Dias/Pinhão), SE-179 (Pinhão/BR 235), SE-240 (Moita Bonita/Serra do Machado; Serra do Machado/Ribeirópolis), SE-290 (Itabaianinha/Umbaúba/BR 101), SE-290 (Riachão do Dantas/Lagarto); SE-220 (Graccho Cardoso/Aquidabã).

Também nas próximas semanas, serão licitadas as obras para as rodovias SE- 230 (Porto da Folha/Monte Alegre de Sergipe), SE-361 (Poço Verde/Povoado Triunfo), SE-285 (Riachão do Dantas/Pedrinhas), SE-470 (Entroncamento da BR-101/Entroncamento da SE-100), SE-339 (Nossa Senhora das Dores/Entroncamento da SE-240 – Serra do Machado), além da implantação da rodovia no Acesso 017, ligando a BR 101 ao Povoado Rita Cacete no município de São Cristóvão.



Integrando ainda a primeira etapa do Pró-Rodovias, também serão licitadas nas próximas semanas as obras para a recuperação da SE-170 (Lagarto/Entroncamento até Campo do Brito e BR 235/Campo do Brito), SE-255 (Entroncamneto SE-170/Campo do Brito/Macambira), SE-100 (Rodovia Inácio Barbosa-Orla Sul de Aracaju), SE-160 (Boquim/Pedrinhas), SE-204 (Pacatuba/Brejo Grande), SE-226 (Japaratuba/Pirambu) e SE-245 (BR-101/Riachuelo/Malhador), SE-464 (BR 101/São Cristóvão).