O eleitor e outros interessados, agora, têm um canal direto de comunicação com a Justiça Eleitoral: o WhatsApp nº (79) 99948-1969, disponibilizado pela Ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE). Essa nova ferramenta representa o aprimoramento da relação entre os cidadãos e o TRE-SE.

No comando da Ouvidoria do TRE-SE, está o juiz de direito Dr. Edivaldo dos Santos. O magistrado afirmou que, principalmente nesta conjuntura, é essencial facilitar a relação comunicativa: o cidadão em ligação direta com a Justiça Eleitoral podendo ser ouvido imediatamente, além de falar ao telefone, pode mandar mensagem escrita e de áudio, vídeo, foto e receber também a resposta imediata conforme os procedimentos legais. Ressalte-se que o cidadão pode comentar, sugerir, criticar, denunciar etc.

A Ouvidoria Eleitoral lembra que já existem outros canais de comunicação com a Justiça Eleitoral: telefone – (79) 3209-8777; e-mail – ouvidoria@tre-se.jus.br; e as redes sociais nos canais do TRE-SE – Instagram, Facebook e YouTube. No site do TRE-SE, é possível acessar a página da ouvidoria por meio do link: http://www.tre-se.jus.br/o-tre/ouvidoria/ouvidoria.