A chapa Simone e Galego inaugurou, no último domingo, 11, o comitê do povoado Tanque Novo. o evento contou com a participação dos candidatos aliados e com a presença de simpatizantes.

“Muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui conosco. Queria dizer que devido a pandemia nossos encontros serão mais restritos. Mas semana passada iniciamos o ‘Construindo com Simone’ com os jovens, evento que abre espaço para ouvir cada o público, esta semana será a vez de ouvir os professores. Gostamos de ouvir o povo, porque Simone de D. Raimunda e Galego da samba conhece cada canto do município, simone e galego sempre estiveram ao lado do povo”, contou agradecida, Simone de D. Raimunda.

Na ocasião alguns dos candidatos a vereadores prestaram apoio a chapa, reafirmaram a parceria e reconheceram todo o trabalho feito pela chapa durante o ano que passaram na gestão.

Final de semana movimentado

No último sábado, 10, a chapa de Simone Andrade e Galego da Samba também inaugurou um comitê na sede do município. O evento contou com a presença do deputado federal Fábio Mitidieri, dos candidatos a vereadores aliados e dos populares.

O evento contou também com a manifestação, por meio de saudação e reconhecimento, da população. “Simone está trabalhando, Simone passou um ano trabalhando, e tem quatro ano pela frente que Simone vai fazer muito pelo povo. Ajudar muito o pobre.” Comentou esperançoso Carlos André, morador do município.