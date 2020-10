Estão liberados pela Caixa Econômica Federal, nesta terça-feira, 13, os saques das novas parcelas do Auxílio Emergencial para 4 milhões de beneficiários nascidos em agosto, que não fazem parte do Bolsa Família e tiveram o dinheiro dinheiro creditado na poupança social digital no dia 23 de setembro.

Os saques ainda fazem parte das parcelas do benefício integral, de R$ 600. Apesar do saque ter sido liberado hoje, os recursos já podiam ser utilizados pelo beneficiários para o pagamento de contas e compras por meio do catão virtual.

Os interessados em consultar a situação do benefício pelo aplicativo do Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.