Em noite de festa, emoções e alegria, Aloisio Andrade, o Prefeitinho, lançou oficialmente sua candidatura a vereador em Lagarto, pelo PDT, partido que faz parte da base aliada dos candidatos à prefeito e a vice Hilda Ribeiro e Fábio Frank, respectivamente. O evento aconteceu na última segunda-feira, 12.

A programação iniciou com a videografia de Prefeitinho, desde a sua infância nos povoados Retiro e Olhos d’água, ajuda às famílias carentes, cargos no alto escalão em Brasília, sua passagem pelo Lagarto Futebol Clube, a fundação da Juventude FM até sua nomeação em duas secretarias na Prefeitura de Lagarto: a de Comunicação e a de Meio Ambiente.

A prefeita Hilda Ribeiro destacou o trabalho de Prefeitinho à frente da Secretaria de Meio Ambiente, principalmente na questão dos resíduos sólidos: importância do tratamento, da coleta adequada e da destinação no município. Além da implantação do Galpão de Triagem da Coleta Seletiva, que retirou famílias do lixão da cidade dando em troca um trabalho digno e rentável.

Prefeitinho, que muitas vezes não segurou as lágrimas com as homenagens, agradeceu aos presentes que vierem de diversas comunidades. Apresentou suas propostas como candidato a vereador, que se destacam como inovadoras e, ao mesmo tempo, populistas – onde o povo continuará no centro da ação política, contrapondo-se à “elite”.