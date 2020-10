Mais uma campanha está sendo realizada para ajudar o menino João Bernardo, que já está com quase quatro anos e é morador do bairro Loiola, em Lagarto. Ele nasceu com escoliose, espinha bífalo, que faz com que sua coluna tenha a forma de um ‘S’, e encurtamento nas pernas.

O objetivo agora é arrecadar a quantia de R$ 1.200 para a compra de um colete tipo Jaqueta de Risser, confeccionado sob medida e utilizado para estabilização vertebral. A órtese imobilizadora também costuma ser usada no pós-cirurgia.

Outras campanhas em prol de João Bernardo já foram divulgadas pelo Portal Lagartense, como quando ele precisou de um andador ou realizar uma consulta com um neurocirurgião especializado em São Paulo.

Para ajudar o menino a adquirir o colete, basta depositar qualquer quantia na conta poupança de João Bernardo Rosa dos Reis, Caixa Econômica Federal, agência 0645, operação 013, conta 00059652-2, CPF: 09242774596.