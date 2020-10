Nesta quarta-feira, 14, a Caixa Econômica Federal inicia o pagamento do abono salarial aos trabalhadores nascidos em outubro que ainda não receberam por meio do crédito em conta.

O abono salarial é uma espécie de 14° salário e é pago aos trabalhadores formais que recebem até dois salários mínimos. O abono salarial varia entre R$ 88 e R$ 1.045, de acordo com o número de meses trabalhados com carteira assinada no ano anterior. Ao todo, mais de 731 mil trabalhadores nascidos em outubro têm direito ao saque do benefício, totalizando R$ 565 milhões em recursos disponibilizados neste lote.

Já os trabalhadores da iniciativa privada podem sacar os valores com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, além das agências.

Para os funcionários públicos ou de empresas estatais, vale o dígito final do número de inscrição do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). A partir de hoje, o benefício fica disponível para os inscritos com final 3.

Também recebem o abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) ainda neste ano, os trabalhadores nascidos entre julho e dezembro, assim como os servidores públicos com o final de inscrição do Pasep entre 0 e 4.

Os que nasceram entre janeiro e junho vão ter o pagamento disponível para saque em 2021, bem como as inscrições do Pasep com final entre 5 e 9.

Com informações da Agência Brasil