O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) já está separando o material de proteção individual que será utilizado pelos mesários durante a eleição. O Governo do Estado de Sergipe doou 6 mil máscaras. Outra parte do material foi doado por empresas privadas, fundações (lista no final da matéria) e pelo Senado Federal.

O TRE-SE distribuirá os itens de proteção entre as 29 Zonas Eleitorais de Sergipe: 27.420 face shield; 110.286 máscaras; 16 mil litros de álcool em gel; 4.828 litros álcool saneante. Também serão utilizados cartazes explicativos sobre o procedimento seguro de votação. Adesivos indicarão a delimitação de espaços, de modo a ser respeitado o distanciamento social e o correto fluxo durante a votação.

Conforme o protocolo sanitário para as eleições de novembro próximo, todas as seções eleitorais terão álcool em gel para limpeza das mãos dos eleitores antes e depois da votação, e os mesários receberão máscaras, face shielde álcool em gel para proteção individual. As máscaras descartáveis deverão ser trocadas a cada quatro horas, e o protetor facial será utilizado durante todo o tempo de permanência nos locais de votação.

Em todo o Brasil, foram arrecadadas 8.891.100 máscaras, 2.150.000 face shields, 2.100.000 frascos de álcool gel para os mesários, 2.132.680 frascos de álcool gel para os eleitores usarem antes e depois de votar, 420.896 frascos de álcool saneante, 2 milhões de adesivos que demarcarão o distanciamento social nos locais de votação e nas seções eleitorais e 500 mil canetas.

Para o êxito da campanha de arrecadação e posterior distribuição do material aos Estados, um mutirão de empresas públicas e privadas uniram-se. Vale lembrar que o Estado de Sergipe contou, ainda, com o apoio do Governo de Sergipe.