Na última sexta-feira, 09, a CAIXA ampliou a margem consignável do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para até 35% dos rendimentos. Antes, o limite máximo de comprometimento era de 30%.

Os valores das prestações são iguais durante todo o contrato e descontados diretamente do salário ou benefício, sem a necessidade de emitir boletos ou comparecer em agências do banco para efetuar pagamentos.

Medida Provisória 1.006/2020:

A nova margem consignável, possibilitada pela publicação da Medida Provisória 1006/2020 fica disponível para empréstimos contratados até dezembro, quando encerra o período de calamidade pública em função da pandemia do coronavírus (COVID-19).

Além de ampliar o percentual de comprometimento de renda destinado a empréstimos, a medida destina um percentual de até 5% do total do valor do benefício para saques ou pagamento da fatura do cartão de crédito, totalizando 40%.

Para contratos novos, renovações ou portabilidade de outros bancos, é possível utilizar um prazo de carência de até 90 dias para começar a pagar as prestações. O prazo do contrato original também pode ser aumentado na renovação, seja para diminuir o valor das parcelas mensais ou para aumentar o valor do crédito a receber.

Portabilidade do empréstimo:

Aposentados e pensionistas que possuem o empréstimo consignado contratado em outro banco podem solicitar a portabilidade da operação de crédito. Após a transferência do empréstimo, o saldo devedor é quitado junto ao banco original e passa a vigorar na CAIXA. O cliente recebe o crédito do valor restante da operação.

O valor máximo de empréstimo vai depender do valor do benefício recebido pelo aposentado ou pensionista. Confira as simulações:

Clientes podem solicitar uma simulação personalizada nos canais abaixo e conferir qual o valor do troco a receber caso opte pela portabilidade do crédito para a CAIXA.

Cliente não precisa ir à agência:

Para contratar ou renovar o crédito consignado, os clientes não precisam ir às agências. Todo o processo pode ser feito por meio dos canais digitais ou por meio de um Correspondente CAIXA Aqui (CCA) Negocial. Após a confirmação pelo INSS, o cliente já pode utilizar o valor, de forma simples e rápida.

Conheça os canais:

Plataforma Agora SIM – (clientes que possuem conta na CAIXA)

Internet Banking, Aplicativo CAIXA ou nos terminais de autoatendimento (clientes CAIXA que possuem conta ou contrato em andamento para renovação)

Correspondente CAIXA AQUI Negocial

Unidades Lotéricas

Caso seja opção do cliente, a contratação ou renovação também está disponível nas agências. Vale ressaltar que todas as medidas de prevenção e diretrizes de atendimento em função da pandemia estão mantidas para segurança de empregados, clientes e colaboradores.