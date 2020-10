A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou mais três casos de Covid-19 na última terça-feira, 13, em Lagarto. Com isso, o número de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus subiu para 2.810.

Tratam-se de duas crianças de 2 e 10 anos da zona urbana e um homem de 23 anos da zona urbana.

Até o momento, foram realizados 4.664 testes, dos quais 1.849 foram descartados e quatro aguardam o processamento da amostra e liberação do resultado pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen).

O número de lagartenses que estão em isolamento domiciliar é de 523 e o total de pessoas internadas é de 12, sendo 11 em leitos de enfermaria e um na UTI.

Sergipe

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga na última terça-feira, 13, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 259 casos e cinco novos óbitos. Em Sergipe, 80.234 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 2.107 morreram. Todos os cinco óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 73.423 pacientes foram curados.

Duas mortes estão de Aracaju: homem, 81 anos, com cardiopatia e hipertensão; e mulher, 73 anos, com hipertensão.

Os demais óbitos, do interior do estado, são de homens: de 68 anos, da Barra dos Coqueiros, com hipertensão, diabetes e doença renal crônica; de 80 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com doença neurológica crônica; e de 60 anos, de Siriri, com hepatopatia.

Foram realizados 180.131 exames e 99.897 foram negativados. Estão internados 202 pacientes, sendo 91 em leitos de UTI (69 na rede pública, sendo 67 adultas e 2 pediátricas; e 22 na rede privada, sendo 21 adultas e 1 pediátricas) e 111 em leitos clínicos (93 na rede pública e 18 na rede privada). São investigados mais cinco óbitos. Ainda aguardam resultado 384 exames coletados.

Com informações da SES