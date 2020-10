O ex-candidato à presidência da República em 2018, Ciro Gomes (PDT), testou positivo para o novo coronavírus na última terça-feira, 13. Ele afirmou que apresentou sintomas leves da doença no sábado, 9, e por isso realizou exames que confirmaram a contaminação.

Em suas redes sociais, Ciro Gomes afirmou que vinha cumprindo os protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias e que seguirá em isolamento social, em sua casa. Sua companheira, Giselle Bezerra também realizou exames, mas testou negativo para a doença e também seguirá em isolamento.

Além de disputar as eleições presidenciais de 2018, quando ficou em terceiro lugar, com 12,47% dos votos válidos, ele já havia concorrido à presidência em 1998 e 2002. Já foi eleito deputado estadual pelo Ceará aos 25 anos, prefeito de Fortaleza aos 31 e governador do Ceará aos 33.

Três anos depois, foi escolhido como ministro da Fazenda de Itamar Franco em 1994 e em 2003 foi convidado pelo então presidente Lula para a pasta da Integração Nacional, onde permaneceu por três anos, sendo o responsável pela concepção do projeto de transposição do rio São Francisco. Atualmente ele é vice-presidente do PDT, fundado por Leonel Brizola.