A Prefeitura Municipal de Lagarto emitiu uma nota para esclarecer os fatos acerca de um vídeo que está circulando nas redes sociais sobre uma máquina do Poder Executivo Municipal que estaria realizando serviços em um terreno particular com o objetivo de angariar votos.

Segundo a Prefeitura, a máquina estava apenas sendo estacionada, porque havia realizado um serviço de revitalização das estradas vicinais do povoado Brejo.

“Para que ela não atrapalhasse a circulação de veículos, o motorista decidiu pará-la num terreno particular. No vídeo é possível ver que o terreno possui desníveis e está cheio de mato, o que mostra que a máquina não realizou nenhum serviço no referido terreno”, diz a nota.

Após uma representação aberta pelo advogado da campanha do candidato à prefeitura de Lagarto, Fábio Reis (MDB), a juíza da 12ª Zona Eleitoral, Carolina Valadares Bittencourt, expediu na última terça-feira, 13, uma liminar em que abre investigação para confirmar ou não as alegações da Prefeitura e apurar a prática de eventual crime, podendo resultar na pena de inelegibilidade.

“Sendo assim, para o caso de se verificar que de fato a candidata vem se utilizando da força do seu cargo e dos bens e serviços que estão a sua disposição em razão do exercício de mandato eletivo, e sendo a conduta, em tese, grave outra saída não há, além do deferimento da liminar perseguida”, diz a decisão.

Confira abaixo a decisão na íntegra:

Decisão da Justiça Eleitoral