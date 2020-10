Nesta quinta-feira, 15, o médico veterinário e membro do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), Tenente Heliomarto Rezende Silva (PDT), tomará posse como vereador na Câmara Municipal de Aracaju (CMA).

Ele assumirá a vaga que era ocupada pelo Sargento Vieira (Cidadania), que foi afastado do mandato por decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Vieira, por sua vez, já ocupava a vaga do ex-vereador Jason Neto, que morreu vítima de um infarto.

A Câmara de Vereadores de Aracaju (CMA) informou que devido a pandemia da Covid-19, a solenidade de posse será restrita e rápida, em sua sede administrativa. Já o novo vereador, em recente entrevista ao Portal Lagartense, informou que pretende levantar a bandeira da medicina veterinária.

“A segurança pública já está bem representada na Câmara Municipal de Vereadores, enquanto a causa veterinária está muito aquém da representação que merece. Por isso, pretendo levantar a bandeira veterinária em minha campanha eleitoral”, argumentou o militar.

Filiado ao PDT, Heliomarto estava como terceiro suplente, uma vez que obteve 1.013 votos nas eleições de 2016.