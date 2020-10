Terminam na próxima sexta-feira, 16, as inscrições para o concurso de vídeos de curta-metragem sobre Expressões da Sergipanidade. A iniciativa é da Diretoria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), como parte da programação desenvolvida como o objetivo de comemorar o Bicentenário da Emancipação Política do Estado.

O evento é voltado para alunos do ensino médio da rede pública e particular, com o objetivo de fortalecer e promover ações participativas com a comunidade estudantil, incentivando o conhecimento e a valorização do ser sergipano.

Os vídeos inscritos sobre o tema: “O que é ser sergipano” deverão ter 1(um) minuto, com tolerância de 10 segundos a menos, e serem gravados em aparelho celular e autorizados pelo autor de modo que estejam disponíveis para livre visualização e reprodução do público em geral, podendo ser exibidos de forma pública e gratuita nos meios possibilitados pela Alese e TV Alese, e outros parceiros em campanhas e eventos que promovam a Sergipanidade.

Os trabalhos vencedores serão apresentados nas comemorações em 24 de outubro (Dia da Sergipanidade) pela TV Alese e nos meios digitais da Alese, além de uma apresentação especial em sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Os participantes devem possuir idade mínima de 14 anos e idade máxima de 18 anos. Cada participante poderá concorrer com até dois vídeos, sendo premiado apenas um. Serão aceitos curtas-metragens de todos os gêneros (ficção, clipe ou documentário) desde que respeitadas as condições deste regulamento.

A premiação acontecerá no dia 24 de outubro. As inscrições deverão ser feitas até o dia 16 de outubro de 2020 e os interessados podem acessar o regulamento que está disponível no site emancipação-se.com.br/sergipanidade.