A equipe do Freipaulistano deixou escapar a grande oportunidade de conquistar três pontos e colar nos líderes doGrupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro. O time sergipano empatou em 0x0 com a equipe do Central –PE e passou por mausmomentos, pois o Central além de ter desperdiçado boas oportunidades perdeu um pênalti, cobrado por Leandro Costa e muito bem defendido pelo goleiro Igor.

Jogando em casa, o Freipaulistano começou pressionando, mas as melhores oportunidades de gol foram mesmo do Central-PE. A principaldelas o pênalti perdido por Leandro Costa, aos 41’ do primeiro tempo. No segundo tempo Leandro Costa teve duas grandes chances de abrir o placar.

Em uma delas perdeu o gol dentro dapequena área. Freipaulistano e Central seguem fora da zona de classificação doGrupo A4. A equipe sergipana está na sexta posição, com seispontos ganhos.

O Touro volta a jogar domingo, contra o ABC, no Frasqueirão. Já o alvinegro é o sétimo colocado com os mesmos seis pontos. O Central joga domingo, contra o Coruripe no Lacerdão.