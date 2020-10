O Instituto de Identificação Dr. Carlos Menezes (IICM) atualiza, nesta sexta-feira, 16, informações sobre a reabertura de postos no interior do estado. É importante ressaltar que a solicitação da nova carteira de identidade é feita através do site da SSP, que disponibiliza um formulário para contato com a instituição.

Segundo o IICM, estão em funcionamento no interior, os postos de Lagarto, Simão Dias, Tobias Barreto, Poço Verde, Salgado, Aquidabã, Canindé de São Francisco, Cristinápolis, Estância, Itabaianinha, Moita Bonita, Maruim, Nossa Senhora da Glória e Santa Luzia do Itanhy.

Em Lagarto, o atendimento é feito através de solicitação no site da SSP, enquanto que o posto de Poço Verde disponibiliza o número de WhatsApp (79) 99966-2135, assim como em Salgado, onde o contato deve ser feito através do aplicativo pelo número (79) 3651-2500. Já em Simão Dias e Tobias Barreto, o atendimento é realizado presencialmente por ordem de chegada.

Os serviços disponíveis são os de emissão da carteira de identidade, tanto de primeira, quanto de segunda via. O IICM disponibiliza um formulário para contato com a instituição pelo site da SSP.