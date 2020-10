O Instituto Federal de Sergipe – Campus Lagarto informa que encerra na próxima terça-feira, dia 20, o prazo para as inscrições no processo seletivo para ingresso no segundo semestre de 2020 de novos estudantes nos cursos de graduação e técnicos subsequentes. As inscrições podem ser feitas pelo site: www.ifs.edu.br/seletivo.

No Campus Lagarto, são 120 vagas para os cursos de graduação (Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Elétrica, Física e Sistemas de Informação) e 80 vagas para os cursos técnicos subsequentes (Edificações e Eletromecânica). Os cursos técnicos subsequentes são aqueles destinados a quem já concluiu ou está para concluir o ensino médio, observando as regras do edital.

Devido à pandemia, neste processo seletivo, a seleção será feita por meio de análise do histórico escolar do ensino médio (para os cursos técnicos) ou da nota do Enem, qualquer edição de 2015 a 2019 (para os cursos de graduação).

A instituição lembra que, nesta seleção, os candidatos que se desejarem concorrer às cotas raciais (para autodeclarados preto, pardo ou indígena) terão que passar pela avaliação de uma comissão que poderá validar ou não a autodeclaração feita pelo candidato.