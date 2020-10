Ao lado do deputado federal Gustinho Ribeiro, a prefeita de Lagarto e candidata a reeleição pelo Solidariedade, Hilda Ribeiro, esteve novamente no Parque das Palmeiras, onde conversou com o empresário Geraldo Majella e fez um corpo a corpo com os funcionários.

“Seu Geraldo Majella, muito atencioso, nos recebeu com muito respeito e carinho. Na oportunidade, conversamos também sobre o andamento da pavimentação do Brejo, obra que vai valorizar ainda mais a região do Parque das Palmeiras”, resumiu Hilda Ribeiro.

Cabe destacar que o empresário Geraldo Majella foi cotado para ser candidato a vice-prefeito na chapa de Hilda. Entretanto, informações dão conta que o mesmo recusou o convite e, nos últimos dias, acabou declarando apoio a candidatura do deputado federal Fábio Reis (MDB).