Em observância ao princípio da transparência, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe divulga a relação completa dos locais de votação que receberão os eleitores no próximo dia 15 de novembro, data do primeiro turno das eleições 2020.

A 2ª Zona Eleitoral de Aracaju, que também possui jurisdição no município da Barra dos Coqueiros, possui o maior número de locais dentre as 29 Zonas Eleitorais sergipanas. No total, entre colégios, universidades e auditórios, a 2ª ZE administra 78 pontos de votação.

Entre os municípios interioranos, a 12ª Zona Eleitoral de Lagarto é a que possui o maior número de locais sob sua responsabilidade, totalizando 58, entre órgãos públicos, escolas, faculdades, clubes e um convento.