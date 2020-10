A Polícia Civil divulgou imagens de um roubo que ocorreu no dia 14 de outubro, na cidade de Simão Dias. Na ação criminosa, um homem aborda a vítima e leva um pacote contendo dinheiro.

Na investida criminosa, o funcionário de um estabelecimento comercial aparece com um pacote, caminhando, por volta de 12h15, em uma rua da cidade. Em seguida, o suspeito vai até a vítima e pratica o roubo.

A Polícia Civil pede que informações e denúncias que levem à localização do suspeito sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.