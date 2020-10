O candidato do MDB na disputa das eleições para a prefeitura de Lagarto, Fábio Reis, continua crescendo nas pesquisas e liderando com folga. A mais recente pesquisa é do Instituto INOR, registrada no TSE com o número SE-04601/2020, que ouviu 800 entrevistados entre 12 e 15 de outubro. A margem de erro é de 3,45% e o intervalo de confiança é de 95%.

De acordo o resultado, Fábio Reis foi a 37,88% das intenções de votos, bem à frente da segunda colocada, Hilda de Gustinho, que tem 23,38%. Em seguida vêm Ibrain de Valmir, com 12,63%, Nininho da Bolo Bom, com 2,38%, e Jorge Prata, com 0,25%. Não sabe ou não respondeu corresponde a 16,50%, branco a 2,88% e nulo a 4,13%.

No quesito rejeição, Hilda de Gustinho aparece como a mais rejeitada, com 20,50%. Fábio Reis tem 18%, Ibrain 17,13%, Nininho 7,38% e Jorge Prata 3%.