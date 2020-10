Quem passou neste sábado, 17 de outubro, pela Colônia Treze constatou a grande movimentação de homens e máquinas no entorno da Praça de Santa Luzia. Esta comunidade foi a primeira a receber a maior ação de pavimentação asfáltica da história do município.



É uma realização da Prefeitura de Lagarto graças aos recursos na ordem de R$ 7 milhões destinados pelo deputado federal Gustinho Ribeiro e com execução do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – Denocs.

Durante todo este sábado a turma da Liga Engenharia LTDA esteve aplicando o asfalto a partir da Praça Santa Luzia, seguindo pela travessa de mesma denominação. Os serviços terão continuidade na próxima semana na lateral esquerda da praça e grande trecho da pista da granja. É uma camada de 6cm. de borra asfáltica que trará maior valorização para os imóveis, empresas e comércio em todo o perímetro e deixando ainda mais belo este importante logradouro.



“Acordei com o barulho das maquinas e me deparei com essa maravilha de obra em nossa rua, só tenho a agradecer muito em nome da minha família, a Deus e a Prefeitura de Lagarto por essa benfeitoria” disse dona Josefa dos Santos moradora da Travessa Santa Luzia.

De acordo a Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento as obras de pavimentação asfáltica contemplarão também os povoados Brasília, Jenipapo, Olhos D’Água e várias vias da sede do município, o que representa mais de 100 mil metros quadrados de pavimentação.